Zürich (ots) - Die Finanzmarktaufseher des Bundes, Finma,

benötigen wesentlich mehr Zeit für die Neuregelung der Auslagerung

von Bankgeschäften. Dies zeigen Recherchen der «Handelszeitung».

Ursprünglich hätte das revidierte Rundschreiben am 1. Juli 2017 in

Kraft treten sollen. Nun dürfte dies aber frühestens im ersten

Quartal 2018 der Fall sein. Das Rundschreiben ging im Dezember 2016

in die Vernehmlassung. Die Bankiervereinigung nahm fristgerecht Ende

Januar 2017 Stellung. Die Finma erklärt, die Auswertung der

Stellungnahme der Banken benötige mehr Zeit als geplant.



