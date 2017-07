Zürich (ots) - Die Jagd von Franzosen mit Schwarzgeldkonten im

Ausland, allen voran in der Schweiz, wird dem französischen Staat

dieses Jahr 1 Milliarde Euro einbringen. 2016 war es noch mehr als

das Doppelte, nämlich 2,4 Milliarden Euro. Dies geht aus dem

Jahresbericht der französischen Finanzverwaltung hervor. Die Beträge

setzen sich aus Steuern, Nachsteuern und Bussen zusammen.



Die Behörde erklärt den Rückgang mit dem automatischen

Informationsaustausch zwischen der Schweiz und Frankreich; dieser

führe dazu, dass Steuerhinterzieher zwangsläufig auffliegen würden.

Nach Ländern aufgeschlüsselte Zahlen kommuniziert Frankreich nicht;

auf Anfrage schreibt die Behörde aber, dass die meisten Fälle mit

Regularisierungen mit der Schweiz zu tun hätten. Frankreich hat in

den letzten Jahren massive Anstrengungen unternommen, um die

Steuerflucht zu bekämpfen. 2010 wurde eine «Police Fiscale» ins Leben

gerufen, 2013 eine Behörde zur Berichtigung von Steuererklärungen.



