Liebe Leser,

bereits seit Ende der 1970er Jahre ist der führende deutsche Triebwerkhersteller MTU im Bereich der Instandhaltung von Flugzeugantrieben tätig. Längst hat sich jenes Geschäftsfeld, das unter dem Namen MTU Maintenance firmiert, zu einer wichtigen Säule des Unternehmens entwickelt. So stieg der Umsatz des Instandhaltungssegments während des Jahres 2016 mit einem Plus von 21 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar an. Und: Auch für das aktuelle Jahr erwartet der Konzern eine Fortsetzung ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...