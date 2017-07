Sechs Wochen vor dem offiziellen Ausbildungsstart sind landesweit sieben von zehn Ausbildungsplätzen im E-Handwerk an neue »E-Zubis« vergeben. »Rund 450 Ausbildungsstellen in Baden-Württemberg sind noch zu haben. Die E-Handwerksbetriebe nehmen gerne weitere Bewerbungen entgegen«, so Fachverbandspräsident Thomas Bürkle. Die Fachbetriebe aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Elektromaschinenbau ...

