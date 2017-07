Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch klar im Plus geschlossen. Zur guten Börsenstimmung an den Finanzmärkten trugen zum einen positive Konjunkturdaten bei. Zudem trieben überwiegend starke Unternehmenszahlen die Rekordjagd an der Wall Street weiter an, aber auch hierzulande konnten die Halbjahresergebnisse mehrheitlich überzeugen. Im Tagesverlauf schwächte sich zudem der Franken weiter ab und fiel zum Euro zeitweise gar auf den tiefsten Stand seit Februar 2016. Aktuell steht er bei knapp 1,115 CHF.

Die Weltwirtschaft laufe gut, aber überhitze nicht und die Zentralbanken hätten wenig Grund, ihre Vorgehensweise bezüglich langsamer Normalisierung der Geldpolitik zu verändern, hiess es in einem Kommentar. Damit bleibe der Appetit für Aktien bestehen. Entsprechend wurde vom noch am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank keine Gefahr geortet. Erwartet wurde, dass das Fed eher vorsichtig bleiben und die Zinsen erst im Dezember erhöhen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) legte 0,59% auf 8'990,34 Punkte zu. Im Tageshoch erreichte er 9'023. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg 0,74% auf 1'433,33 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,62% auf 10'231,40 Punkte. Von den 30 wichtigsten ...

