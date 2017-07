Heute Abend wird Barrick Gold seine Quartalszahlen veröffentlichen. Diese werden für den Aktienkurs eine höhere Relevanz haben, als die lächerliche Steuerrückforderung, die eine Tochter des Goldkonzerns aus Tansania erhielt und deren Aktie zu Wochenbeginn auf Talfahrt schickte.Dort soll die Acacia Mining, an der Barrick mit 63% beteiligt ist, insgesamt 40 Milliarden US$ Steuern sowie weitere 150 Milliarden US$ für Strafen und Zinsen bezahlen. Da Acacia Mining diese Strafe nicht einmal annähernd begleichen könnte, könnte man versucht sein, das maximale aus Barrick selbst herauszupressen, so die Befürchtung. Allerdings ist die Höhe der Steuerforderung natürlich ein Witz und sollte offenbar vor allem dazu dienen, die mediale Aufmerksamkeit zu erlangen und Acacia bei den Verhandlungen unter Druck zu setzen.Schließlich haben Barrick Gold und Acacia Mining seit mehr als 15 Jahren in den Aufbau von Bulyanhulu, Buzwagi...

