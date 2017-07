Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.491,19 +0,51% +6,10% Stoxx50 3.132,54 +0,24% +4,05% DAX 12.305,11 +0,33% +7,18% FTSE 7.452,32 +0,24% +4,33% CAC 5.190,17 +0,56% +6,74% DJIA 21.708,99 +0,44% +9,85% S&P-500 2.479,21 +0,08% +10,74% Nasdaq-Comp. 6.423,71 +0,18% +19,33% Nasdaq-100 5.944,61 +0,24% +22,23% Nikkei-225 20.050,16 +0,48% +4,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,79% +17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,71 47,89 +1,7% 0,82 -14,5% Brent/ICE 50,91 50,2 +1,4% 0,71 -13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,22 1.249,05 -0,1% -0,83 +8,4% Silber (Spot) 16,46 16,49 -0,1% -0,02 +3,4% Platin (Spot) 921,50 928,50 -0,8% -7,00 +2,0% Kupfer-Future 2,87 2,85 +1,0% +0,03 +14,0%

FINANZMARKT USA

Weiter steigende Ölpreise, eine Flut vielfach guter Geschäftszahlen und etwas Zurückhaltung vor der im späten Geschäft anstehenden US-Notenbankentscheidung bilden die Leitplanken der Wall Street. Einer der Hauptkurstreiber ist die Boeing-Aktie. Sie steigt auf Rekordniveaus, nachdem der Flugzeugbauer sehr gute Quartalszahlen präsentiert hat. Zudem hob der Airbus-Rivale den Gewinnausblick an. Die Aktie steigt um 8 Prozent. Dow, S&P-500 und Nasdaq-Composite markieren Allzeithochs. Neben Boeing kommen aber auch viele andere Unternehmen mit ihren Geschäftsausweisen gut an. Rückenwind kommt aber auch von den Ölpreisen. Sie haben nach den jüngsten Gewinnen das höchste Niveau seit zwei Monaten erreicht. Angetrieben werden sie von unerwartet stark gesunkenen US-Rohölvorräten. AMD klettern um 8,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat nicht nur überraschend gute Geschäftszahlen veröffentlicht, sondern auch den Ausblick angehoben. AT&T hat ebenfalls überraschend gut abgeschnitten, die Aktie wird 4,7 Prozent höher gehandelt. Coca-Cola gewinnen 0,3 Prozent. Der Getränkegigant hat deutlich weniger umgesetzt und verdient, dabei aber dennoch besser als erwartet abgeschnitten. Ford fallen um 2,1 Prozent. Der Automobilkonzern hat wieder mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Im Europageschäft brach der Gewinn allerdings deutlich ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q

20:00 US/Bezirksgericht Detroit, Erstes US-Urteil gegen VW-Mitarbeiter

22:10 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Vorfeld der Fed-Entscheidung hielten Anleger erwartungsgemäß still. Lediglich in Einzelwerten spielte die Musik. Grund hierfür war die langsam in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Daimler hat dank guter Autoverkäufe neue Höchstwerte bei Absatz und Umsatz erzielt, die Markterwartungen aber nicht ganz erreicht. Daimler verloren 0,8 Prozent. VW stiegen dagegen um 1,9 Prozent. Die Wolfsburger veröffentlichen am Donnerstag Geschäftszahlen. Eine Anhebung der Margenprognose wurde nicht ausgeschlossen. Peugeot legten um 3,2 Prozent zu. Als "sehr beeindruckend" strichen die Evercore-Analysten die EBIT-Entwicklung im Automobilgeschäft heraus. Die Geschäftszahlen von Michelin lösten dagegen keine Begeisterung aus. Das operative Geschäft wurde durch einen Einmaleffekt belastet. Michelin verloren 0,4 Prozent. Commerzbank reagierten mit Aufschlägen von 2,7 Prozent auf den Einstieg von Cerberus. Für Airbus ging es nach starken Geschäftszahlen von Boeing um 2,8 Prozent nach oben. Im DAX stellten Merck KGaA den Hauptverlierer mit 3,4 Prozent Abschlag, nachdem sie von der Deutschen Bank gesenkt worden waren. Lonza übertraf die Markterwartung deutlich. Für die Aktie ging es um 7,7 Prozent nach oben. Glaxosmithkline gerieten nach unter den Erwartungen liegenden Geschäftszahlen dagegen unter Abgabedruck und verloren 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.40 Uhr Di, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1629 -0,07% 1,1637 1,1652 +10,6% EUR/JPY 130,40 +0,08% 130,30 130,02 +6,1% EUR/CHF 1,1143 +0,45% 1,1093 1,1073 +4,0% EUR/GBP 0,8911 -0,31% 0,8939 1,1194 +4,6% USD/JPY 112,17 +0,18% 111,97 111,61 -4,0% GBP/USD 1,3050 +0,24% 1,3018 1,3043 +5,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben die positiven Vorzeichen dominiert. Die Anleger seien wieder risikofreudiger, sagten Händler. Dazu habe einerseits der deutlich gestiegene Ölpreis beigetragen, andererseits der wieder etwas festere US-Dollar. Die japanische Börse profitierte davon, dass die heimische Währung zum Dollar etwas zurückgekommen ist. Noch deutlicher als in Tokio ging es an der Börse in Sydney nach oben. Gesucht waren Aktien rohstoffnaher Branchen, nachdem die Preise für Öl und Kupfer kräftig angezogen hatten. Rio Tinto stiegen um 2,6 Prozent, BHP Billiton um 3,3 Prozent und Fortescue um 4,7 Prozent. Im Energiesektor verteuerten sich Santos um 5,3 Prozent und Woodside Petroleum um 2,3 Prozent. Oil Search verbuchten ein Plus von 3,2 Prozent. Mit dem stiegenden Ölpreis stiegen in der ganzen Region die Aktien der Ölbranche. In Tokio verbuchen Inpex ein Plus von 1,2 Prozent. In Hongkong ging es für CNOOC im späten Handel um 2,8 Prozent und für Sinopec um 2 Prozent nach oben. Toshiba scheint Fortschritte beim Verkauf seiner Chipsparte zu machen. Die Aktie stieg um 6,3 Prozent. Wynn Macau fielen in Hongkong um 3,8 Prozent, nachdem die Zweitquartalszahlen mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. In Seoul fielen LG Display um 1,2 Prozent. Zwar hatte das Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet, doch plant es auch umfangreiche Investitionen in zwei südkoreanische Werke. SK Hynix, die schon am Vortag von den Geschäftszahlen des Unternehmens belastet worden waren, verloren weitere 5,1 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Investor Cerberus steigt bei der Commerzbank ein

Die Commerzbank hat einen neuen Großaktionär. Der Finanzinvestor Cerberus ist mit 5,01 Prozent bei der Bank eingestiegen, wie aus einer Pflichtmitteilung des Instituts hervorgeht.

Hendricks will mit VW-Chef Müller über Mobilität der Zukunft sprechen

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) kommt am Donnerstag mit dem VW-Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller in Wolfsburg zusammen, um ein Gespräch im Rahmen einer länger geplanten Sommerreise zu führen. Das kündigte ein Sprecher des Umweltministeriums in Berlin an. Gegenstand der Beratungen der Umweltministerin mit Müller und dem VW-Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh sind nach seinen Angaben die Themen Mobilität der Zukunft, Elektromobilität "und die Herausforderungen, die sich VW konkret jetzt vorgenommen hat".

Gericht weist Schadensersatzklage gegen Singulus zurück

Der Maschinenbauer Singulus Technologies AG hat einen juristischen Sieg errungen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Landgericht Karlsruhe eine Klage auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadenersatz mit einem Streitwert von 750 Millionen Euro gegen Singulus und fünf weitere Beklagte abgewiesen. Die Klage hatte die Alster & Elbe Inkasso GmbH bereits im Juli 2014 eingereicht.

Westag & Getalit senkt nach schwachem Quartal Prognose

Die Westag & Getalit AG hat im ersten Halbjahr wegen eines rückläufigen Inlandsgeschäfts einen Umsatzrückgang um 0,9 Prozent auf 117,8 Millionen Euro verzeichnet. Vor Steuern verdiente der Produzent von Holzwerkstoff- und Kunststofferzeugnissen nur noch 4,5 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahreszeitraum noch 5,4 Millionen waren. Neben der Nachfrageschwäche belasteten höhere Rohstoffpreise und eine Ausweitung des Vertriebs. Der Periodenüberschuss schrumpfte um 18 Prozent auf 3,1 Millionen Euro.

Boeing übertrifft Erwartung und erhöht Gewinnausblick

Der Flugzeugbauer Boeing ist im zweiten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem hob der Airbus-Rivale den Gewinnausblick für das laufende Jahr an. Der Nettogewinn betrug in den drei Monaten bis Ende Juni 1,76 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 234 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Gewinnrückgang bei Coca-Cola weniger stark als befürchtet

Der Getränkekonzern Coca-Cola hat im zweiten Quartal zwar deutlich weniger umgesetzt und verdient, dabei aber dennoch besser als erwartet abgeschnitten. Die Aktie legt im vorbörslichen Handel in den USA leicht zu. Der Nettogewinn brach auf 1,37 Milliarden von 3,45 Milliarden US-Dollar ein.

Ford erzielt Gewinnplus, Einbruch in Europa

Der neue Chef des US-Automobilkonzerns Ford ist mit Rückenwind in seinen Job gestartet. Nach dem Gewinnrückgang zum Jahresstart verdiente Ford im zweiten Quartal wieder mehr und übertraf dabei die Markterwartungen. Das Geschäft lief so gut, dass sich der neue Ford-CEO Jim Hackett auch eine Erhöhung der Jahresprognose zutraut.

Verkauf von Luxuswaren über Ebay oder Amazon droht womöglich das Aus

