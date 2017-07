Der spanische Premier Mariano Rajoy präsentiert sich im Korruptionsprozess rund um seine Partei arrogant und ahnungslos. Vor allem die Arroganz ist fehl am Platz. Die Zweifel räumt er so nicht aus. Ein Kommentar.

Niemand hat ernsthaft erwartet, dass der spanische Premierminister Mariano Rajoy sich bei seiner Zeugenaussage im Korruptionsprozess seiner Partei selbst belasten würde. Die Arroganz aber, die er im größten Skandal in der jüngeren Demokratie-Geschichte Spaniens an den Tag legte, war überraschend - und fehl am Platz. Mariano Rajoy Brey präsentierte sich und seine Partei als Saubermänner der Nation, obwohl diverse Skandale in seiner konservativen Partido Popular (PP) genau das Gegenteil belegen. Etwas Demut wäre da schon angebracht.

Aber Rajoy, der bislang noch jede Krise erfolgreich ausgesessen hat, denkt gar nicht daran, den Ton zu ändern. Und das, obwohl die Spanier die PP in den vergangenen Wahlen unter anderem wegen der vielen Korruptionsaffären abstraften. Erst nach Neuwahlen und dann auch nur mit Müh und Not konnte die PP im vergangenen Jahr eine Minderheitsregierung stellen.

In der Gürtel-Affäre, in der Rajoy nun ausgesagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...