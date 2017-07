Mannheimer Morgen fordert das Aus für den Diesel Überschrift: Runter vom toten Pferd Eine alte Indianerweisheit lautet: Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab. Der Verbrennungsmotor ist ein totes Pferd, der Diesel erst recht. Wegen der nationalen und internationalen Klimavorgaben. Wegen der geplanten Verbote ab 2040 in Ländern wie England und Frankreich. Weil die asiatischen Hersteller schon mit Elektroantrieben auf den Märkten voranpreschen. Wegen der Umweltgesetze, die ständig verletzt werden. Dieser Gaul wird auch durch Sympathiebekundungen etwa des Verkehrsministers nicht mehr lebendig. Beim Diesel stellt sich die Frage allerdings etwas anders als bei den Indianern. Sie lautet: Wann gibst du das Signal, dass du demnächst absteigen wirst. Die Antwort kann nur heißen: Jetzt. Wann, wenn nicht jetzt? Gerade begreifen die Kunden, dass man ihnen Dreckschleudern als Ökofahrzeuge verkaufte. Anwohner an rußverdreckten Straßen lernen, dass sie jahrelang um mögliche Fortschritte beim Umweltschutz betrogen wurden. Und sogar die Hersteller ahnen, dass sie nicht so weitermachen können. Ein letzter politischer Stoß würde ihnen helfen. In Sachen Umweltschutz musste die Politik dieser Branche schon immer Beine machen, siehe Katalysator. Angela Merkel sollte nicht zögern und wie beim Atomausstieg die Gelegenheit beim Schopf packen - es ist der ideale Zeitpunkt, um ein festes Datum für das Diesel-Aus zu formulieren. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 13:10 ET (17:10 GMT)