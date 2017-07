FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG will auch nach der Information ihres Aufsichtsrats über die jüngsten Kartellvorwürfe kein Licht ins Dunkel bringen. Der Aufsichtsrat sei in einer Sondersitzung über den aktuellen Sachstand zu möglichen Kartellrechtsfragen informiert worden, teilte der Autobauer lediglich mit. Zu Details dieser Fragen und zu Spekulationen, die derzeit öffentlich diskutiert werden, nehme der Konzern "derzeit" aber keine Stellung.

Volkswagen deutete nur an, dass vielleicht alles gar nicht so schlimm sei. "Grundsätzlich gilt, dass es in vielen Fällen erforderlich und nicht zu beanstanden ist, bei neu verfügbaren Technologien, für die noch keine regulatorischen Ansätze bestehen, die Machbarkeit und auch die Standardisierung von technischen Lösungen und Sicherheitsstandards zu erörtern", hieß es in einer Pressemitteilung. Volkswagen arbeite im Übrigen kooperativ mit Behörden zusammen.

Es sei weltweit üblich, dass Autohersteller sich zu technischen Fragen austauschen, um so die Innovationsgeschwindigkeit und -qualität zu steigern. Davon würden auch die Kunden profitieren, weil Lösungen schneller verfügbar und preiswerter seien als aufwendigere Einzelentwicklungen. Solche Kooperationen seien dann zulässig, wenn sie keine individuellen Festlegungen enthalten.

Ausgelöst hatte die Diskussion ein Bericht im Spiegel, wonach VW mit seinen Töchtern Audi und Porsche, BMW und Daimler sich seit den 90er Jahren in geheimen Arbeitsgruppen über ihre Fahrzeuge abgesprochen haben sollen, unter anderem bei Dieselantrieben und insbesondere bei AdBlue-Systemen zur Abgasreinigung. Dem Bericht zufolge soll VW die Wettbewerbsbehörden über das Vorgehen informiert haben, um einer Strafe zu entgehen oder zumindest das Strafmaß zu verringern. Auch Daimler habe eine Art Selbstanzeige eingereicht. Seit diesem Bericht wird über mögliche Milliardenstrafen für die Autobauer spekuliert, die sich aber weitgehend in Schweigen hüllen.

