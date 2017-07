Liebe Leser,

das seit 2007 in Serie hergestellte, vierstrahlige Großraumflugzeug A380 bereitet dem französischen Flugzeugbauer zunehmend Probleme. So ging die Nachfrage nach dem gigantischen Flugzeugtyp im Verlauf der letzten Jahre kontinuierlich zurück. Der Grund: Die Fluggesellschaften bemängeln die Profitabilität des doppelstöckigen Flugzeugs, das auf Produktions- wie auch auf Wartungsseite weit weniger effizient sei als kleinere Flieger. So wurde erst kürzlich bekannt, dass Airbus ... (Marco Schnepf)

