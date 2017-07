Die EU bleibt bei den Sanktionen: Brüssel bewertet die Hamas weiterhin als Terrorgruppe. Doch es gibt immer wieder Diskussionen über die Absichten der Hamas. Eine Beschreibung der Organisation aus dem Gaza-Streifen.

Die radikale palästinensische Hamas-Bewegung bleibt vorerst auf der Terrorliste der Europäischen Gemeinschaft. Das entschied am Mittwoch in Luxemburg der Europäische Gerichtshof (EuGH). Das Verfahren war ins Rollen gekommen, als vor drei Jahren das Gericht der Europäischen Union (EuG) die seit 2001 geltende Bewertung als Terrororganisation "aus Verfahrensgründen" annullierte. Die EU-Einstufung basiere nicht auf "Tatsachen, die in Entscheidungen zuständiger nationaler Behörden geprüft und bestätigt wurden, sondern auf der Zurechnung von Fakten, die der Presse und dem Internet entnommen sind", hieß es damals in dem Urteil, gegen das Brüssel Revision einlegte.

Diese Streichung hätte nicht erfolgen dürfen", schloss sich jetzt am Mittwoch der EuGH der Brüsseler Sicht an, hob das Urteil wegen Rechtsfehler auf und ordnete eine neue Verhandlung vor dem EuG an. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung bleiben alle seit 2001 geltenden EU-Sanktionen gegen die Hamas und ihre Funktionäre in Kraft.

Die militante Organisation mit ihrer strikten religiös-politischen Agenda ist nach der Fatah ...

Den vollständigen Artikel lesen ...