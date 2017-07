"Street's Point of View" ist geeignet, von Nutzern geschaffene, aktuelle Perspektiven aus den Straßen von Amman zum Vorschein zu bringen

ALTV.com, einer der am schnellsten wachsenden, kostenlosen Streaming-Dienste, der vor kurzem im Nahen Osten und Nordafrika eingeführt wurde, bringt seinen Show-Hit "Lel Share3 Weghet Nazar", die arabische Transliteration von "Street's Point of View", dem jordanischen Publikum nahe, nachdem bereits Millionen von Zuschauern dem einzigartigen, von Nutzern geschaffenen Format in Ägypten und Marokko mit Interesse gefolgt sind.

Die aktuelle, von Nutzern geschaffene Show konnte zunächst in Ägypten ihr Publikum begeistern, wo die Menschen in den Straßen von Kairo über ihre Meinung zu alltäglichen Themen in Zusammenhang mit lokalen, nationalen und internationalen Geschehnissen, Entertainment-Trends und Sportereignissen befragt wurden.

Nach dem Erfolg von Street's Point of View in Ägypten führte ALTV die Show zu Beginn des Jahres auch in Marokko ein. Dabei wurde in den Straßen von Casablanca gefilmt, um Inhalte zu erstellen, die für das marokkanische Publikum einzigartig sind.

Im Zuge der Einführung der Show "Street's Point of View" in Jordanien werden die Zuschauer nun von dem ALTV-Produzenten Ashraf Abulkher in die Straßen von Amman entführt. Die Show wird immer montags bis freitags um 18.00 Uhr unter ALTV.com auf Sendung gehen und auch auf der mobilen ALTV-App zu sehen sein. Darüber hinaus kann sie wie auch ihre marokkanischen und ägyptischen Pendants auf Facebook @ALTV.LSWN verfolgt werden.

Auf den Erfolg der Show angesprochen, erklärte Ashraf Abulkher: "Wir sind unglaublich motiviert, die Show Street's Point of View nun auch hier in Jordanien einzuführen und bereits die Reaktion auf die ersten Folgen fiel überwältigend aus. Das rasante Format der Show versetzt unsere jordanischen Follower in die Lage, bei allen brandheißen Themen stets auf dem neuesten Stand zu sein, und die Meinung von der Straße wird nicht nur in Jordanien sondern in der gesamten MENA-Region (Nahost und Nordafrika) eingeholt."

"Wir beobachten, wie sich unser Publikum bereits darauf freut, sich an einer Show zu beteiligen, um später diese Szenen auf dem Smartphone verfolgen zu können. Die Vorstellung, dass ALTV mit jungen Talenten vor Ort zusammenarbeitet, um ihnen eine Plattform zu bieten, ist ein weiterer Aspekt, der für die Menschen in Jordanien vollständig neu ist, da sie noch nie die Gelegenheit erhalten haben, ihre Leidenschaft für die Erstellung von Inhalten berufliche Wirklichkeit werden zu lassen", fügte Ashraf Abulkher hinzu.

Mit Blick auf den Fortschritt der Verbreitung von Street's Point of View in der MENA-Region erläutere der ALTV-Gründer und Medienunternehmer David C. McCourt, der auch Executive Producer von Street's Point of View ist: "ALTV ist bestrebt, die Ambitionen talentierter Content-Ersteller zu unterstützen, und indem wir ihnen Tools, Schulungen, Ressourcen und die Plattform für die Veröffentlichung zur Verfügung stellen, können wir bereits qualitativ äußerst hochwertige Programme beobachten, welche die Ansichten und Interessen der Gemeinschaften vor Ort widerspiegeln. Wir entwickeln uns äußerst schnell zur bevorzugten Plattform für Inhalte, die Ansichten von der Straße sichtbar machen und unser Publikum Lifestyle, Entertainment und Sport erleben lassen."

Street's Point of View erhält bereits Unterstützung von jordanischen Stars. So zeigten sich die Mode-Bloggerin Dana Abu Hasna, die in einer der jüngsten Episoden zu sehen war, sowie der Comedian Rajae Qawas, der in dem vom jordanischen Sender ROYA TV produzierten Ramadan-Serien-Hit "Al Hob! Al Hob!" eine Hauptrolle spielt, in Online-Übertragungen exklusiv auf ALTV.com.

"Unser Publikum darf sich in naher Zukunft auf weitere aufregende und von Nutzern geschaffene Inhalte von ALTV freuen. Mindestens zwei neue Shows werden momentan vorbereitet und spezielle Episoden, die das einjährige Jubiläum von Street's Point of View feiern, werden im September zu sehen sein", so David C. McCourt abschließend.

Erleben Sie Street's Point of View online unter https://www.altv.com/shows/lel-share3-weghet-nazar-en

Sehen Sie weitere Shows unter www.altv.com

Die ALTV App steht zum Download bereit für Android oder iOS

Über ALTV.com

ALTV.com ist eine von der Gemeinschaft geleitete digitale Medienplattform, die Menschen befähigt, qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen, die für sie relevant sind. Die Plattform demokratisiert den Bereich der Inhaltserstellung und bietet eine Möglichkeit für alle lokalen Kreativkräfte, ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre Leidenschaften Wirklichkeit werden zu lassen.

ALTV bietet Content-Erstellern Zugang zu Schulungs- und Fördermaßnahmen, die ihre kreativen Ideen unterstützen und ihre Ambitionen belohnen. ALTV fördert die Ausdruckskraft von Personen und nutzt seine umfassende, disziplinübergreifende Expertise, um in alle Facetten der Inhaltserstellung, von der Produktion bis hin zur Vermarktung, zu investieren.

