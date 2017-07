Halle (ots) - Wenn Regierungen Anschläge verhindern wollen, können sie ihre Wachsamkeit erhöhen. Auch Daten können gesammelt werden. Aber dabei ist eine präzise Auswahl nötig. Einfach den Datenstaubsauger einzuschalten und auf Verdacht von allen alles mitzunehmen, was so herumliegt - von der Gepäcknummer bis zum Sonderwunsch "glutenfreie Kost" - ist nicht in Ordnung. Es klingt lapidar, dass sich Geheimdienste dafür interessieren, ob ein Reisender auf Fleisch oder Fisch verzichtet. Aber es geht sie schlichtweg nichts an. Privatheit ist ein Grundrecht.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de