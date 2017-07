Halle (ots) - Nach den bekannt gewordenen Kartellabsprachen und den zuvor bekannt gewordenen Tricksereien bei den Abgasen wirkt die Branche endgültig wie eine, die weniger gutes Zureden braucht als eine harte Hand. Und nun wird auch noch publik, dass das konservativ regierte Großbritannien ab 2040 nur noch Elektroautos eine Zulassung erteilen will. Frankreich möchte es genauso halten. Norwegen setzt als Marke für den Umstieg gar das Jahr 2025. Wenn Industrienationen dieser Größe solche Absichten hegen, können sie so unrealistisch nicht sein. Vielmehr wird immer klarer, dass man dem aus eigenem Verschulden in die Defensive geratenen Gewerbe mit konkreten Vorgaben Beine machen muss.



