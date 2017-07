Deutsche Bank senkt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 106 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Merck KGaA von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 106 Euro gesenkt. Analyst Gunnar Romer begründete die Abstufung in einer Studie vom Mittwoch mit einem unsicheren Ausblick für die Spezialchemie- und Materialsparte, und hier insbesondere für das Flüssigkristallgeschäft. Zudem würden die Wechselkursentwicklungen langsam zur Belastung für den Pharma- und Chemiekonzern. Die Zahlen für das zweiten Quartal dürften eher trist ausfallen.

Warburg Research senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel hoch auf 106 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die guten Resultate und die gestiegenen Unternehmensprognosen seien in den Kurs des Anlagenbauers eingepreist, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Er hob indes seine Gewinnerwartungen an und schraubte das Kursziel von 95 auf 106 Euro nach oben.

Baader Bank senkt Dic Asset auf 'Hold' und Ziel auf 9,60 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Dic Asset von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 9,60 Euro gesenkt. Zwar biete das Unternehmen eine attraktive Dividendenrendite, doch gebe es keinen unmittelbaren Kurstreiber, da ein Komplexitätsabbau bei der Konzernstruktur Zeit brauche, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Mittwoch. DIC Asset dürfte zunächst beides bleiben - eine Immobiliengesellschaft mit eigenem Portfolio sowie ein Investmentunternehmen mit Fondsgeschäft.

JPMorgan startet Ceconomy mit 'Neutral' - Ziel 10 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Ceconomy mit "Neutral" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aus der Metro-Aufspaltung hervorgegangene Aktie der Elektronik-Handelskette habe großes Margenpotenzial, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Die Entwicklung sei aber noch in einer zu frühen Phase, um der Aktie ein besseres Votum zu geben.

DZ Bank senkt fairen Wert für Hochtief auf 128 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Hochtief-Aktie nach Zahlen von 135 auf 128 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das zweite Quartal des Baukonzerns sei solide gewesen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Mittwoch. Die Bewertung der Aktie sei aber nach wie vor hoch, auch wenn der Kurs in den in den vergangenen Wochen angesichts der schwindenden Übernahmefantasie deutlich unter Druck gekommen sei.

Independent Research senkt Daimler-Ziel auf 67 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 74 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit Blick auf das Ergebnis sei das zweite Quartal durch den Wegfall von Sonderbelastungen positiv verzerrt gewesen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Für 2017 und 2018 senkte er seine Gewinnschätzungen. Die Kursentwicklung der kommenden Monate werde letztendlich auch vom Verdacht der Manipulation von Dieselabgaswerten und wettbewerbswidrigen Verhaltens bestimmt.

UBS hebt Ziel für Adidas auf 206 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas nach einer Umfrage unter US-Sportwarenkonsumenten von 202 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umfrage bestätigte, dass die Marke Adidas bei den Käufern weiterhin gut ankommen, schrieb Analyst Fred Speirs in einer Studie vom Mittwoch. Auch die Einzelhändler hätten Vertrauen. Beides solle Marktanteilsgewinne für den Sportwarenhersteller fördern. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen an.

SocGen hebt Ziel für Lufthansa auf 24 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Lufthansa von 19,50 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückschlag eröffne eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Mittwoch. Die Geschäfte der Fluggesellschaft liefen weiterhin gut und die Kapazitätsdisziplin auf den wichtigen Interkontinental-Routen sei besser als auf der Kurzstrecke. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen an.

Berenberg senkt Ziel für FMC auf 92,10 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum zweiten Quartal von 95,00 auf 92,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ein voraussichtlich schwächeres Quartal in Bezug auf das operative Ergebnis (Ebit) wäre kein Grund zur Sorge und sollte von der längerfristig intakten Wachstumsstory des Dialyseanbieters nicht ablenken, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Mittwoch. Das neue Kursziel resultiere aus einer währungsbedingten Prognoseänderung.

Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 74,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor Zahlen zum zweiten Quartal von 68,00 auf 74,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber dürfte den Umsatz um 15 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte um 20 Prozent gestiegen sein.

