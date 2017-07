Bremen (ots) - Argumente der Bedenkenträger, die sterblichen Reste könnten wegen der mitverbrannten Medizinprodukte Risiken für Menschen oder Umwelt bedeuten, wirken an den Haaren herbeigezogen. Statt zu blockieren, sollten die Kirchen angesichts schrumpfender Mitgliederzahlen die neuen Trauerriten lieber als Chance begreifen. Sie könnten dort aktiv mitwirken und so selbst für einen würdevollen Rahmen sorgen.



