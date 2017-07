Bremen (ots) - Nun will auch Großbritannien ab 2040 den Verkauf von Autos mit Verbrennungs- oder Hybridmotor verbieten. (...) 2040 erscheint aber durchaus realistisch, um das Ziel zu erreichen. Aber nur, wenn Autos mit Elektromotoren bis dahin zu gleichen Preisen zu haben sind wie ein Benziner heutzutage, gäbe es dafür auch die breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Ab 2050 wollen die Briten auf ihren Straßen dann Benziner, Diesel und Hybriden ganz verbieten. Das ist aber noch so weit hin, dass selbst die Queen nicht auf ihren geliebten Bentley verzichten muss.



