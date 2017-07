Beim Absturz eines Hubschraubers der Bundeswehr in der malischen Region Gao sind zwei deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Das teilte Bundesverteidigungsministein Ursula von der Leyen am Mittwochabend in Berlin mit.

Der Hubschrauber war im Rahmen der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA) im Einsatz. Ein Sprecher der Mission erklärte unterdessen, erste Erkenntnisse ließen auf einen technischen Defekt als Absturzursache schließen. Die Bundeswehr teilte mit, die Untersuchungen zu dem Vorfall dauerten noch an.