In der am 25. Juli um 18.56 Uhr gesendeten Meldung wurde irrtümlich der 4. August als Termin für ein Urteil genannt. Tatsächlich handelt es sich dabei um den Termin für die Plädoyer-Anhörung.

Es folgt eine korrigierte Fassung:

Früherer VW-Manager bekennt sich in US-Prozess schuldig

Von Mike Spector

NEW YORK (Dow Jones)--Ein früherer Manager des Volkswagen-Konzerns will in einem Prozess in den USA zur Aufarbeitung des Abgas-Skandals ein Schuldeingeständnis abgeben. Das sagte ein Gerichtssprecher. Der Deutsche, der jahrelang das Umwelt- und Entwicklungsbüro des Autobauers in Auburn Hills leitete, muss sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, bei der Täuschung von Behörden und Verbrauchern mitgearbeitet zu haben. Illegale Abschaltvorrichtungen haben bei Eimissionstests ein besseres Abgasverhalten von Diesel-Fahrzeuge vorgetäuscht als im Realbetrieb.

Ermittler und Anwälte hätten dem Bundesgericht mitgeteilt, dass sich der Manager für schuldig bekennen wolle, sagte der Gerichtssprecher in Detroit. Die Plädoyer-Anhörung in dem Fall soll am 4. August stattfinden. Der Manager sitzt bis zur Urteilsverkündung hinter Gittern. Ein Anwalt des Managers wollte keine Stellung in der Sache nehmen. Eine Volkswagen-Sprecherin sagte, der Autobauer kooperiere weiterhin mit der US-Justiz und wollte ansonsten keinen Kommentar dazu abgeben.

