Inspired, eine führende Gruppe von Premiumschulen in Europa, Afrika, Lateinamerika und Australien, gab heute bekannt, dass es eine bedeutende strategische Wachstumsinvestition von TA Associates, einem weltweit führenden Private Equity-Unternehmen, erhalten hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Inspired ist eine koedukative, konfessionslose, unabhängige Schulen-Gruppe, deren Konzept die Schüler inspirieren soll, ihr maximales Potenzial in einem fördernden, progressiven akademischen Umfeld zu erreichen. Inspired erfuhr ein schnelles Wachstum durch den Aufbau neuer Schulen und den Erwerb bestehender erfolgreicher Schulen rund um die Welt. Inspired schult derzeit rund 19.000 Studenten im Alter zwischen 1 und 18 Jahren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in London, Johannesburg, Bogota und Sydney.

"Auf der Suche nach einem Investor, galt unsere Vorliebe einer internationalen Firma mit Hintergrund in der Unterstützung von erfolgreichen Unternehmen um Wachstum zu beschleunigen", sagte Nadim M. Nsouli, Gründer und Chairman of Inspired. "Wir wollten auch einen Partner neben unseren anderen Aktionären, die unser Engagement und Leidenschaft für Premium-Bildung auf Basis von langfristigem Anlagehorizont teilen. Wir glauben, dass TA Associates ein erfahrenes globales Unternehmen mit einer Kultur der Zusammenarbeit und der Schaffung von Chancen für die Unternehmen ist, in die es investiert, und wir freuen uns, sie als Investor bei Inspired begrüßen zu dürfen."

"Wir glauben, dass diese Investition eine einmalige Gelegenheit darstellt, auf Inspired's Rekord von signifikantem Wachstum und Entwicklung seit ihrer Gründung erst vor vier Jahren aufzubauen", sagte Christopher Parkin, Managing Director bei TA Associates, der dem Board of Directors beitreten wird. "Wir glauben, dass Inspired's Bildungseinrichtungen und Unterrichtsmodelle für junge Studenten in verschiedenen Märkten rund um den Globus den Weg für zukünftige Wachstumschancen geebnet haben. Wir freuen uns, Inspired beim Anlauf in die nächste Phase unterstützen zu dürfen und auf eine enge Zusammenarbeiteng mit Nadim und dem gesamten Inspired-Team."

Oakley Capital, die Oppenheimer-Familie, die Mansour-Gruppe, Genesis Capital und Graeme Crawford (Gründer von Reddam House) werden weiterhin Inspired als Aktionäre begleiten. Nadim M. Nsouli, Gründer von Educas, ein langfristiger Bildungs-Investment-Pfeiler, wird als der führende Investor in Inspired bleiben.

Über Inspired

Inspired ist eine führende Premium-Schulen-Gruppe in Europa, Australien, Afrika und Lateinamerika, die 19.000 Studenten über ein weltweites Netzwerk von 27 Premiumschulen und fünf Early Learning Schools ausbildet. Inspired bietet ein frischen und zeitgenössischen Bildungsansatz wobei die Neubewertung von traditionellen Lehrmethoden und Curriculums und die Schaffung eines dynamischeren, relevanten und leistungsfähigen Modells, das die gegenwärtigen Einstellungen widerspiegelt im Vordergrund steht. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.inspirededu.co.uk.

Über TA Associates

TA Associates ist eines der größten und in gobalem Wachstum erfahrensten Private-Equity-Unternehmen. Fokussiert auf fünf Zielbranchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen TA investiert in profitable, wachsende Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, TA Associates investierte in fast 500 Unternehmen weltweit. Sowohl als Mehrheits- als auch als Minderheitsanleger verfolgt TA ein langfristigen Investitionsansatz, der seine strategischen Ressourcen einsetzt, um Management-Teams dabei zu helfen, Wertbeständigkeit in Wachstumsunternehmen auzubauen. TA hat um 24 Milliarden Dollar Kapital erhöht und investiert aus aktuellen Mitteln 7,25 Milliarden Dollar. Die mehr als 85 Investment-Profis der Firma sind in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong angesiedelt. Weitere Informationen über TA Associates finden Sie unter www.ta.com.

