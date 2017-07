Straubing (ots) - So erfreulich es ist, dass die Talsohle durchschritten scheint - Deutschland bleibt eines der Länder mit der höchsten Kinderlosigkeit in Europa. Von einer echten Trendwende kann noch längst keine Rede sein. Die Familienpolitik darf sich jetzt keinesfalls auf dem Erreichten ausruhen, sondern muss Eltern auch in Zukunft nach Kräften unterstützen. Geht es den Menschen gut und glauben sie an ihre Zukunft, dann bekommen sie auch Nachwuchs.



