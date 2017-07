New York - Überwiegend starke Unternehmenszahlen haben die Rekordjagd an der Wall Street am Mittwoch weiter angetrieben. Sämtliche wichtigen Indizes erreichten schon im frühen Handel erneut Bestmarken, von denen sie anschliessend aber wieder etwas zurückfielen. Als weitere Kursstütze im Tagesverlauf erwiesen sich Aussagen der US-Notenbank Fed zum Ende ihrer zweitägigen Sitzung.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,45 Prozent fester bei 21 711,01 Punkten. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine Vortagsgewinne an. Gleiches galt auch für den breit gefassten S&P-500-Index - am Ende stand er aber nur 0,03 Prozent im Plus bei 2477,83 Zählern. An der jüngst etwas schwächelnden Technologiebörse Nasdaq stieg der Nasdaq Composite um 0,16 Prozent auf 6422,75 Zähler, während der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,34 Prozent auf 5950,73 Punkte zulegte.

Neben der Berichtssaison mit einer Flut von Unternehmensbilanzen galt die Aufmerksamkeit der Anleger zur Wochenmitte vor allem der Fed. Die Währungshüter hatten wie erwartet beim Weg aus dem Krisenmodus der Geldpolitik vorerst eine Pause eingelegt und den Leitzins nicht weiter angehoben. Man behalte die Inflation im Blick und werde recht bald mit dem Abbau der billionenschweren Notenbankbilanz beginnen, hiess es. Ökonomen sehen die Notenbank nicht in Eile - auch wegen der anhaltenden politischen Pleiten von US-Präsident ...

