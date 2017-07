Freiburg (ots) - [...] Dieses sogenannte Dublin-System muss dringend zugunsten einer faireren Lastenverteilung geändert werden, da sind sich die meisten EU-Staaten einig. Die Osteuropäer verweigern sich aber jeder Reform. Da die tief zerstrittene EU mit Brexit und der Rechtsstaatsdemontage in Polen und Ungarn alle Hände voll zu tun hat, fehlt ihr die Kraft, eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge zu erzwingen. Es wird also weiter gewurstelt - "Frontstaaten" wie Italien müssen das ausbaden. http://www.badische-zeitung.de/meinung/kommentare



