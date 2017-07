Die chilenische Nussindustrie erwartet, die aktuelle Produktion in weniger als einer Dekade zu verdoppeln. Der Präsident von Chilenut, Álvaro Jiménez, sagte bei der Eröffnung des Zyklus "Chilenut on tour" 2017, in der Stadt Linares, dass die Industrie in den nächsten Jahren ein schwindelerregendes Wachstum beibehält, wobei angenommen wird, dass die...

Den vollständigen Artikel lesen ...