Halle (ots) - Die Tage als Kapitän bei RB Leipzig scheinen gezählt für Dominik Kaiser. "Ob ich die Binde am Arm trage oder nicht, ist für mich zweitrangig", sagte der dienstälteste Spieler beim deutschen Fußball-Vizemeister im Interview mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Wichtiger ist dem Spielmacher, der mit Marcel Sabitzer, Emil Forsberg und Bruma hochkarätige Konkurrenz auf seiner Position hat, wieder mehr spielen zu können. Kaiser hofft auch auf Einsätze in der Champions League. "Wenn du als Fußballer jahrelang mittwochs oder dienstags die Spiele siehst, dann willst du das auch", sagte er dem Blatt.



