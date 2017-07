Die Aktien von Facebook sind am Mittwoch gestiegen, die von Google und Snap gaben hingegen nach. Das hat bestimmte Gründe: Der Riese aus Menlo Park wächst weit stärker als erwartet. Vor allem auf Kosten von Snap.

Es war ein Rekordquartal. Facebook machte seinem Ruf als eines der gewinnstärksten Tech-Unternehmen der Welt alle Ehre. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2017 um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 9,3 Milliarden Dollar - und damit gut doppelt so schnell wie beim größeren Rivalen Google. Der Nettogewinn erreichte 3,89 Milliarden Dollar, ein Plus von 71 Prozent. Praktisch der gesamte Umsatz wird mit Werbung verdient, die wiederum überwiegend im mobilen Internet platziert wird, auf Smartphones oder Tablets.

Die Reaktionen an der Börse waren entsprechend. Google, das am Montag berichtet und enttäuscht hatte, fiel nach starken Verlusten am Vortag weiter um 0,3 Prozent. Snap, das mittlerweile deutlich unter dem Emissionskurs von 17 Dollar liegt, rutschte sogar um 3,5 Prozent auf 13,40 Dollar ab. Der Ergebnisausweis von Snap für das zweite Quartal wird für den 10. August erwartet.

Der Bericht am Mittwoch ist da ein schlechtes Omen. Rund zwei Milliarden Menschen sind monatlich auf Facebook aktiv, ein Plus von 17 Prozent, rund 1,3 Milliarden gehen jeden Tag auf die Seite. Solche Zahlen belegen, welchen Monopolcharakter der Facebook-Konzern in seiner Branche inzwischen besitzt. Google ist dagegen in sozialen Netzen, mit Ausnahme von Youtube, praktisch nicht vertreten. Konkurrent Snap liegt gerade einmal bei 166 Millionen täglichen Nutzern. Zuletzt ...

