London (ots/PRNewswire) - Ein Verkauf von epischem Ausmarsch wird abheben, wenn CA Global Partners zusammen mit Indassol die Liquidation des gesamten Inventars des historischen Terminal 1 des Flughafens Heathrow vorbereitet. Terminal 1 wurde 1968 eröffnet und im April 1969 offiziell von Königin Elisabeth II eingeweiht. Damals war Terminal 1 das größte Kurzstrecken-Terminal seiner Art. Die zahlreichen Einrichtungs- und Infrastrukturgegenstände von Terminal 1 werden durch freihändige Vergabe in einer Reihe von Auktionen zum Verkauf angeboten. CA Global Partners ist einer der Brachenführer für die Veräußerung von Vermögenswerten für verschiedenste Großhändler und Industriekunden weltweit.



Ausrüstung, Anlagen und Inventar beinhalten unter anderem:



- Gepäckabfertigung: Komplettes Gepäckausgabesystem, Gepäckausgabebänder, Gepäck-Schnellabgabesysteme, usw. - Gate-Mobiliar und Zubehör: Gate-Schaltersysteme, Flughafen-Sitzbereiche, Business-Lounges, Sicherheitskameras, Abtrennsysteme des Screeningbereichs und vieles mehr. - Infrastruktur-Ausrüstung: Lichtsysteme, Kontrollsysteme, Wärmetauscher, Klimageräte, usw. - Dekorationsgegenstände: Flughafenkunst und -erinnerungsstücke, Flughafenbeschilderung, architektonisch gestaltete Fahrsteige und einzigartige Anzeigesysteme, Werbeanzeigesysteme und noch viel mehr - es ist unmöglich, alles aufzulisten!



Aufgrund der Art dieses Verkaufs werden derzeit Angebote für alle größeren Gegenstände angenommen. Auf der Auktionswebsite http://cagp.com/events/heathrow-airport-terminal-1/ können Sie sich registrieren und mitbieten.



"Einen derartigen Verkauf des gesamten Inventars und der Infrastruktur eines kompletten großen Flughafenterminals gab es gelinde gesagt noch nie", so Daniel Gray, geschäftsführender Partner von CA Global Partners Europe. Gray fügte hinzu: "Das ist nicht nur eine seltene Gelegenheit für einen jungen Flughafen, ein neues Terminal komplett auszustatten - viele der zum Verkauf stehenden Gegenstände können auch überholt oder für verschiedene Nutzungen in anderen Bereichen neu verwendet werden. Ganz zu schweigen vom historischen Wert vieler Gegenstände."



