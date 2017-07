"DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Verhältnis Politik und Autobranche:

"Der Dieselskandal und das Kartellthema schaukeln sich zu einem großen Problem hoch. Der Verdacht, dass die Unternehmen massiv getrickst und getäuscht haben, ist bereits zu einem großen Teil belegt. Doch die Unternehmen haben nicht nur sich selbst in eine unkomfortable Situation manövriert. Die Bundesregierung wird in diesen Strudel hineingezogen. Frustrierte Diesel-Besitzer, die mit herben Wertverlusten und womöglich mit Fahrverboten rechnen müssen, sind unkalkulierbare Wähler. Einige Regierungsmitglieder spekulieren hinter vorgehaltener Hand heute schon darüber, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn man die Branche schon vor Jahren stärker an die Kandare genommen hätte, statt ihr den roten Teppich für eine wenig nachhaltige Unternehmens- und Modellpolitik auszurollen."/be/DP/he

