KORNTAL-MÜNCHINGEN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt im Einzelhandel steuern Arbeitgeber und Gewerkschaft in Baden-Württemberg auf eine Einigung zu. Vor der sechsten Verhandlungsrunde am Donnerstag (11.30 Uhr) in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) zeigten sich beide Seiten trotz einiger noch zu überwindender Hürden optimistisch. Die Arbeitgeber hatten vor zweieinhalb Wochen ein verbessertes Angebot vorgelegt. Trotz Annäherung war die fünfte Runde damals aber nach rund 14 Stunden Verhandlung vertagt worden.

Verdi fordert für die rund 490 000 Beschäftigten der Branche unter anderem 6 Prozent mehr Geld für eine Laufzeit von einem Jahr. Der Handelsverband bietet über zwei Jahre Laufzeit zwei Sprünge von 2,0 und 1,8 Prozent. Nach Gewerkschaftsangaben gab es am Mittwoch erneut Warnstreiks, an denen sich an verschiedenen Orten insgesamt rund 650 Beschäftigte beteiligten./eni/DP/zb

