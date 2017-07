FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 2. August:

DONNERSTAG, DEN 27. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 ROK: Samsung Electronics Q2-Zahlen (endgültig) 06:00 CH: Sulzer Halbjahreszahlen 07:00 CH: Clariant Halbjahreszahlen 07:00 CH: Roche Halbjahreszahlen 07:00 B: Anheuser-Busch Inbev Q2-Zahlen 07:00 D: Takkt Q2-Zahlen 07:00 D: BASF Q2-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 F: Suez Halbjahreszahlen 07:00 F: Capgemini Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Nokia Q2-Zahlen 07:00 N: Statoil Q2-Zahlen 07:00 NL: Airbus Group Halbjahreszahlen 07:00 L: ArcelorMittal Q2-Zahlen 07:15 D: Deutsche Bank Q2-Zahlen 07:15 CH: Nestle Halbjahreszahlen 07:30 D: Drägerwerk Q2-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Bayer Q2-Zahlen 07:30 F: Accor Halbjahreszahlen 07:30 F: Schneider Electric Halbjahreszahlen 07:30 F: Danone Halbjahreszahlen 07:30 D: Dialog Semiconductor Q2-Zahlen 07:30 E: Telefonica Q2-Zahlen 08:00 A: Verbund Q2-Zahlen 08:00 F: Total Q2-Zahlen 08:00 GB: Lloyds Banking Group Halbjahreszahlen 08:00 GB: British American Tobacco Halbjahreszahlen 08:00 GB: AstraZeneca Q2-Zahlen 08:00 CH: Glencore Production Report Q2 08:00 GB: Anglo American Halbjahreszahlen 08:00 GB: Shell Q2-Zahlen 08:00 GB: Diageo Jahreszahlen 08:00 GB: Tate & Lyle Q1 Trading Update 08:00 GB: Smith & Nephew Halbjahreszahlen 08:00 GB: Sky Jahreszahlen 08:00 GB: National Express Halbjahreszahlen 08:00 GB: Thomas Cook Q3-Zahlen 08:00 J: Canon Q2-Zahlen 08:00 D: GfK-Konsumklima 08/17 08:45 D: Volkswagen Q2-Zahlen 09:00 D: Osram Call zu den Q3-Zahlen 10:00 EU: Geldmenge M3 06/17 10:00 D: Heidelberger Druckmaschinen Hauptversammlung, Mannheim 12:30 USA: Southwest Airlines Q2-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific Q2-Zahlen 12:45 USA: Dow Chemical Q2-Zahlen 13:00 USA: Altria Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble Q2-Zahlen 13:00 USA: Raytheon Q2-Zahlen 13:00 USA: Twitter Q2-Zahlen

13:00 TR: Türkische Zentralbank Zinsentscheid

13:20 GB: Fiat Chrysler Automobiles Q2-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications Q2-Zahlen 13:45 USA: UPS Q2-Zahlen 14:00 USA: Mastercard Q2-zahlen 14:00 D: Deutsche Börse Analysten- und Investorenkonferenz

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/17

14:30 USA: CFNA-Index 06/17 17:45 F: Kering Halbjahreszahlen 17:50 F: Saint-Gobain Halbjahreszahlen 18:00 I: Enel Q2-Zahlen 18:00 F: L'Oreal Halbjahreszahlen und Umsatz 22:01 USA: Amazon Q2-Zahlen 22:00 USA: Intel Q2-Zahlen 22:04 USA: Starbucks Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel Q2-Zahlen 22:05 NL: Qiagen Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CDN: Potash Q2-Zahlen D: DIW Konjunkturbarometer D: EnBW Halbjahreszahlen D: DMG Mori Q2-Zahlen E: Ferrovial Halbjahreszahlen E: Repsol Q2-Zahlen F: Casino Halbjahreszahlen I: Telecom Italia Halbjahreszahlen I: Banca Generali Halbjahreszahlen J: Nissan Motor Q1-Zahlen P: EDP Halbjahreszahlen USA: Amer Sports Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb Q2-Zahlen USA: ConocoPhilips Q2-Zahlen USA: KKR Q2-Zahlen USA: International Paper Q2-Zahlen USA: Electronic Arts Q2-Zahlen USA: Expedia Q2-Zahlen USA: First Solar Q2-Zahlen USA: Praxair Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Jahrespressekonferenz des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 09:00 D: Pk Bosch Power Tools zu aktuellen Trends bei Gartengeräten, Stuttgart 10:00 D: Versandhändler Amazon und die Lebensmittelkette Feneberg stellen gemeinsames Projekt vor, München 10:00 D: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks besucht im Rahmen ihrer Sommerreise die VW-Zentrale. 11:00 D: Verband der Internetwirtschaft Eco und Unternehmensberatung Arthur D. Little veröffentlichen Studie zum "Smart City Markt" in Deutschland 13:00 D: Pk Verein der Kohleimporteure 13:30 D: Sondersitzung des Aufsichtsrates der Münchner Flughafen GmbH Das Kontrollgremium will unter anderem anhand der aktuellen Zahlen und der von der Staatsregierung erstellten Prognosen für die Zukunft über den umstrittenen Bau einer dritten Startbahn diskutieren.

FREITAG, DEN 28. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 07/17 01:30 J: Arbeitslosenzahlen 06/17 01:30 J: Verbraucherpreise 06/17

01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 19./20.6.17

06:30 F: Essilor International Halbjahreszahlen 06:45 CH: UBS Q2-Zahlen 07:00 CH: Credit Suisse Q2-Zahlen 07:00 D: Nemetschek Q2-Zahlen 07:00 D: Siltronic Q2-Zahlen 07:00 F: Vinci Halbjahreszahlen 07:00 F: BNP Paribas Q2-Zahlen 07:00 F: Safran Halbjahreszahlen 07:00 E: Santander Q2-Zahlen 07:15 D: Grenke Q2-Zahlen 07:15 D: Wacker Chemie Q2-Zahlen 07:15 F: Air France-KLM Q2-Zahlen 07:20 F: Air Liquide Q2-Zahlen 07:20 E: BBVA Q2-Zahlen 07:30 F: Renault Halbjahreszahlen 07:30 F: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung) 07:30 D: Linde Q2-Zahlen (14.00 h Call) 08:00 CDN: Bombardier Q2-Zahlen 08:00 D: MTU Q2-Zahlen (9.30 h Call) 08:00 D: Washtec Halbjahreszahlen 08:00 D: MAN Halbjahreszahlen

08:00 GB: International Airlines Group (IAG) Q2-Zahlen

08:00 GB: BT Group Q1-Zahlen 08:00 GB: Barclays Halbjahreszahlen 08:30 F: Engie Halbjahreszahlen

08:45 F: Verbraucherpreise 07/17 (vorläufig) 08:45 F: Konsumausgaben 06/17 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 07/17 09:00 A: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 E: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 E: Verbraucherpreise 07/17 (vorläufig) 10:00 D: Verbraucherpreise Hessen, Brandenburg, Bayern 07/17 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/17 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 07/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 07/17 (endgültig)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 06/17 12:00 P: Industrieproduktion 06/17 12:30 RU: Zentralbank Zinsentscheid 12:45 USA: Merck & Co Q2-Zahlen

14:00 D: Verbraucherpreise 07/17 (vorläufig)

14:00 USA: ExxonMobil Exxon Q2-Zahlen 14:30 USA: Chevron Corporation Q2-Zahlen 14:30 USA: BIP Q2/17 (vorläufig)

14:30 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/17 (endgültig) 19:20 USA: Fed-Chef von Minneapolis, Neel Kashkari, hält Rede in Minnesota

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Audi Halbjahreszahlen D: SHW Halbjahreszahlen E: CaixaBank Halbjahreszahlen E: ACS Halbjahreszahlen F: EdF Q2-Zahlen I: Eni Q2-Zahlen I: Banca Montei dei Paschi di Siena Halbjahreszahlen IRL: Bank of Ireland Halbjahreszahlen NL: Wolters Kluwer Halbjahreszahlen NL: Euronext Q2-Zahlen S: Scania Q2-Zahlen USA: American Airlines Group Q2-Zahlen USA: Goodyear Q2-Zahlen EU: S&P Ratingergebnis Slowakei EU: Moody's Ratingergebnis Zypern

EU: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Entscheidung Klage Deutsche Umwelthilfe gegen Land um Luftreinhalteplan für Stuttgart Die DUH will Fahrverbote für Dieselautos erreichen. Das Land baut auf eine "Nachrüst-Lösung", um Fahrverbote zu verhindern.

MONTAG, DEN 31. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Industrieproduktion 06/17 (vorläufig) 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/17

07:00 NL: Heineken Halbjahreszahlen 07:30 D: RIB Software Q2-Zahlen 07:30 F: Veolia Halbjahreszahlen 07:30 F: Sanofi Halbjahreszahlen 08:00 GB: HSBC Holdings Halbjahreszahlen 10:00 D: Porsche SE Halbjahreszahlen 10:00 D: bet-at-home.com Halbjahreszahlen 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 06/17

11:00 I: Verbraucherpreise 07/17 (vorläufig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 07/17 15:00 B: BIP Q2/17 (vorläufig) 15:45 USA: Chicago PMI 07/17 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Frosta Halbjahreszahlen D: KfW Bankengruppe Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE B: Ablauf der Frist, bis zu der sich EU-Staaten für den Sitz der derzeit in London ansässigen EU-Agenturen bewerben können Im Zuge des geplanten Brexit sollen die Europäische Arzneimittel-Agentur und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde aus Großbritannien wegziehen.

DIENSTAG, DEN 1. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/17

07:00 D: Fuchs Petrolub Q2-Zahlen 07:00 D: FMC Q2-Zahlen 07:00 D: Fresenius Q2-Zahlen 07:00 D: HeidelbergCement Halbjahreszahlen + Pk 07:30 D: Infineon Q3-Zahlen (11.00 h Call) 07:30 D: Comdirect Q2-Zahlen 08:00 GB: Rolls-Royce Halbjahreszahlen 08:00 GB: BP Q2-Zahlen 08:00 GB: Centrica Halbjahreszahlen 08:00 GB: Man Group Halbjahreszahlen 08:00 J: Sony Q1-Zahlen

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/17 (2. Veröffentlichung)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 07717 10:00 D: VMDA Auftragseingang 06/17

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/17 11:00 EU: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung)

12:45 USA: Pfizer Q2-Zahlen 12:55 USA: Under Armour Q2-Zahlen 13:30 USA: Sprint Q1-Zahlen

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 06/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/17 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/17

16:00 USA: Bauausgaben 06/17 22:30 USA: Apple Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: Intesa Sanpaolo Q2-Zahlen B: Solvay Q2-Zahlen USA: Air Products Q3-Zahlen USA: Pkw-Absatz 07/17 HINWEIS CH: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 2. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Commerzbank Q2-Zahlen (10.30 h Call) 07:00 D: Vonovia Halbjahreszahlen (7.30 h Call) 07:00 F: Societe Generale Q2-Zahlen 07:00 NL: ING Q2-Zahlen 07:30 I: Assicurazioni Generali Halbjahreszahlen (12.00 h Call) 07:30 D: Kuka Q2-Zahlen 07:30 D: Hugo Boss Q2-Zahlen 07:30 D: Axel Springer Halbjahreszahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Pfeiffer Vacuum Q2-Zahlen 07:30 D: Lufthansa Q2-Zahlen (endgültig) 08:00 GB: RSA Insurance Group Halbjahreszahlen

09:00 EU: EZB Ratssitzung ohne Zinsbeschluss

10:30 GB: Standard Chartered Halbjahreszahlen 11:00 EU: Erzeugerpreise 06/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 3 Mrd EUR Laufzeit: 10 Jahre 12:45 USA: Delphi Q2-Zahlen 13:00 USA: Mondelez International Q2-Zahlen

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 07/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:00 USA: Fed-Chefin von Cleveland, Mester, hält Rede in Cincinnati 21:30 USA: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält Rede in Las Vegas

22:00 USA: Zynga Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla Motors Q2-Zahlen 22:15 USA: American International Group Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Transocean Q2-Zahlen

D: KBA / VdIK / VDA KfZ-Neuzulassungen 07/17

D: Intershop Q2-Zahlen GB: Rio Tinto Halbjahreszahlen GB: BAE Systems Halbjahreszahlen I: UniCredit Q2-Zahlen NL: NXP Semiconductors Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: "Nationales Forum Diesel" - Wie geht es mit dem Diesel weiter? Bei dem Spitzentreffen von Bund, Ländern und Autobranche geht es um die Zukunft von Dieselautos in Deutschland und die Ausgestaltung der Nachrüstungen von Dieselautos zur Senkung des Stickoxid-Ausstoßes. Eingeladen zu dem "Autogipfel" haben Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Bundesumweltministerin Barbaba Hendricks (SPD). (Bundesumweltministerium) 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0025 2017-07-27/06:05