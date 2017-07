=== *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Ludwigshafen 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1H, Stuttgart *** 07:00 NL/Airbus Group, Ergebnis 1H, Amsterdam *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H, Basel *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q, Leuwen *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q, Espoo *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H, Vevey *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q, Leverkusen *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q, Lübeck 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H, Rueil-Malmaison *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:45 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: 10,6 Punkte zuvor: 10,6 Punkte *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H, Wien *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 2Q, Courbevoie *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 GB/Sky plc, Jahresergebnis, Isleworth *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2Q, Baar *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q, Den Haag 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q, Madrid 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 2Q, Bielefeld *** 08:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 2Q (16:00 Telefonkonferenz für Analysten), Wolfsburg *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe *** 09:00 DE/Osram Licht AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV, Mannheim 11:00 DE/Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems, PK zu Windenergie an Land - Ausbauzahlen 1H 2017 für Deutschland, Berlin 12:00 CA/PotashCorp, Ergebnis 2Q, Saskatoon *** 12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 2Q, Midland *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco 13:00 DE/Bundesverkehrsminister Dobrindt, PK zur Vergabe von Förderbescheiden fürs Turbo-Internet, Berlin 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:20 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York 13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q, Atlanta 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -1,1% gg Vm *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 233.000 *** 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H, Clichy *** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo *** - ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q, Bilbao *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H, Rom - KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q, Seoul ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 23:55 ET (03:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.