BERLIN (dpa-AFX) - Die Russland-Geschäfte der deutschen Wirtschaft ziehen trotz der westlichen Sanktionen wieder deutlich an. Der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft rechnet in diesem Jahr mit einem weit stärkeren Zuwachs als bisher angenommen.

Anfang des Jahres hatte die Interessenvereinigung, die deutsche Firmen in 20 osteuropäischen Ländern unterstützt, im deutsch-russischen Handel für 2017 mit einem Ausfuhrplus von mindestens zehn Prozent gerechnet. Nach starken ersten Monaten dieses Jahres aber dürfte die Steigerung deutlich höher ausfallen, hieß es.

Allein von Januar bis März kletterten die deutschen Exporte nach Russland nach früheren Angaben um gut 32 Prozent. Insgesamt komme der Handel mit Ost- und Südosteuropa wieder in Schwung. Genaue Zahlen für das laufende Jahr will der Ost-Ausschuss am Donnerstag in Berlin vorlegen. Die deutschen Handelsgeschäfte mit Russland haben in den vergangenen Jahren unter anderem unter den Sanktionen gelitten, die die EU wegen der Annexion der Krim verhängt hatte. Moskau reagierte auf diese wiederum mit Gegenmaßnahmen./sl/DP/zb

AXC0028 2017-07-27/06:29