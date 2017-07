Toshiba Electronic Devices Storage Corporation gab heute bekannt, dass die DENSO Corporation (DENSO) Visconti4, seinen neuesten Bild-Erkennungsprozessor für Automobil-Anwendungen, in Frontkamera-basierten aktiven Sicherheitssystemen der nächsten Generation einsetzt. Visconti4 ist eine hochmoderne, mehrmotorige Straßensicherheitslösung, die den Fahrern eine Echtzeitanalyse über Straßenverhältnisse und mögliche Gefahren bietet.

Elektronische Systeme nehmen eine zunehmend zentrale Rolle beim Fahren ein, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme und Unterstützung für autonome Fahrzeuge, insbesondere bei der Förderung der Verkehrssicherheit. Die jüngste Iteration des einflussreichen europäischen New Car Assessment Program (Euro NCAP; Programm zur Bewertung von Neuwagen), der EU-unterstützte Sicherheitsstandard, fügt Kriterien für die Bewertung von Anti-Kollisionsmerkmalen hinzu, die den Schutz für Radfahrer und Fußgänger verbessern.

Der Visconti4 Bilderkennungsprozessor ist mit acht Medienverarbeitungsmaschinen ausgestattet, so dass er acht Anwendungen gleichzeitig ausführen kann. Es kann kameragenerierte Bilder erkennen und analysieren und Verkehrswege, nahe gelegene Fahrzeuge (geparkt und in Bewegung), Verkehrszeichen und -signale, die Scheinwerfer der entgegenkommenden Fahrzeuge und die am meisten gefährdeten Verkehrsteilnehmer von allen, Radfahrer und Fußgänger, erkennen.

Visconti™4 hat die doppelte Anzahl der Verarbeitungsmaschinen seines Vorgängers, der Visconti2, der von DENSO seit 2015 verwendet wird. Es integriert auch einen neuen Bilderkennungsalgorithmus, Enhanced CoHOG Accelerator1, der eine verbesserte Verarbeitung von Luminanzunterschieden zwischen Objekten und deren Hintergründen bietet, um Fußgänger bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen besser zu erkennen.

Toshiba und DENSO kooperieren auch im Bereich KI bei der Entwicklung eines Deep Neural Network-Intellectual Property (DNN-IP) für den Einsatz in der Bilderkennung und planen, diese hochmoderne Technologie in zukünftige Ergänzungen der Visconti-Serie zu integrieren.

Der weltweite Markt der fahrzeugmontierten Kameras wird im Jahr 2021 voraussichtlich auf 9,6 Milliarden Dollar ansteigen2. Toshiba engagiert sich mit Automobil-Halbleiterlösungen, die die Verkehrssicherheit weiter stärken.

Anmerkungen

1. CoHOG ist Toshibas ursprüngliches Histogramm der Oriented Gradients-Technologie für gemeinsames Auftreten

2. Techno Systems Research Co., Ltd. "Automotive Camera Market Analysis, 2016"

Visconti ist ein Warenzeichen der Toshiba Corporation

Über Toshiba Electronic Devices Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices Storage Corporation (TDSC) verbindet die Kraft eines neuen Unternehmens mit der Weisheit der Erfahrung. Seit der Ausgliederung von der Toshiba Corporation im Juli 2017 haben wir unseren Platz unter den führenden allgemeinen Geräteunternehmen eingenommen und bieten unseren Kunden und Geschäftspartnern herausragende Lösungen in den Bereichen diskrete Halbleiter, System-LSIs und HDD.

Unsere 19.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt verfolgen die gemeinsame Entschlossenheit, den Wert unserer Produkte zu maximieren und eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden zu betonen, um die Schaffung von Mehrwert und neuen Märkten zu fördern. Wir freuen uns darauf, den jährlichen Umsatz, der jetzt 700 Milliarden Yen (6 Milliarden US-Dollar) übersteigt, auszubauen und zu einer besseren Zukunft für Menschen überall beizutragen.

Erfahren Sie mehr über uns unter https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html

