DIESEL-PKW - Bei allen Diesel-Pkw, die auf der Straße weit mehr Stickoxide ausstoßen als auf dem Prüfstand, besteht der dringende Verdacht auf illegale Abschaltsysteme. Diesen Schluss lassen umfangreiche Tests des wissenschaftlichen Dienstes der EU-Kommission zu. Das würde bedeuten, dass wesentlich mehr Hersteller als bisher bekannt derartige Systeme einsetzen. (Südwest-Presse)

REICHENSTEUER - Die Deutschen sind mehrheitlich dafür, die Einkommensteuer für Gutverdiener zu erhöhen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov wollen 60 Prozent der Befragten, dass Personen mit einem Einkommen über 80.000 Euro brutto jährlich mehr Geld an den Fiskus bezahlen. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

SOZIALVERSICHERUNG - Nach einer Prognos-Studie werden die Sozialversicherungsbeiträge von derzeit knapp 40 Prozent bis 2040 auf 48,8 Prozent steigen. Sollten die Versprechen des Wahlkampfs umgesetzt werden, erhöht sich der Satz sogar auf 55,5 Prozent. Die Arbeitgeber weisen auf negative Beschäftigungseffekte hin. (Handelsblatt S. 6)

FINANZKRISE - Angesichts hoher Berge an faulen Krediten fürchten Ökonomen eine neue Finanzkrise. Nur in Amerika zeigt sich die Notenbank sehr zuversichtlich. Am zuversichtlichsten ist Janet Yellen. Die Präsidentin der US-Notenbank Federal Reserve hat sich vor kurzem weit aus dem Fenster gelehnt, als sie sagte, dass sie zu ihren Lebzeiten keine neue Finanzkrise erwartet. Deutsche Ökonomen sind da weniger optimistisch. (FAZ S. 15)

RUSSLAND-SANKTIONEN - Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), hat vor weitreichenden Folgen der geplanten US-Sanktionen gegen Russland gewarnt. Im Gesetzestext werde nur die Pipeline Nord Stream II genannt, "aber tatsächlich könnte jede europäisch-russische Kooperation in der Energieversorgung (...) sanktioniert werden", sagte Erler. Auch "Reparaturarbeiten an Pipelines, von denen die EU-Energieversorgung abhängt", könnten betroffen sein. Die US-Regierung sehe den Export eigener Energieressourcen als Priorität an, um in den USA Arbeitsplätze zu schaffen und die US-Außenpolitik zu stärken, sagte der SPD-Politiker. (Neue Osnabrücker Zeitung)

July 27, 2017

