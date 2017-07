Zürich - Jeder dritte Taschendiebstahl im Ausland geschieht in Spanien oder Italien. Auch Frankreich und Deutschland sind bei Taschendieben beliebt. Diebstahl-Hochsaison ist der Sommer.

Derzeit sonnen sich nicht wenige Schweizerinnen und Schweizer in südlichen Gefilden. Doch wenn an der Bar oder dem Gelati-Stand plötzlich das Portemonnaie oder das Smartphone fehlt, kann das die Ferienlaune doch arg dämpfen.

Der Sommer ist für Taschendiebe die Top-Jahreszeit - insbesondere in den Sommerferiendestinationen Spanien und Italien. «In Spanien und Italien verzeichnen wir im Juli etwa sechsmal so viele Diebstahl-Meldungen wie im Januar, auch im Vergleich zum Juni sind es noch fast doppelt so viele», erklärt Stefan Müller, Leiter Schaden Sachversicherungen bei der AXA Winterthur.

Zunahme der Diebstähle in Spanien

