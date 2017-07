Sprudelnde Firmengewinne haben den Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben. In Erwartung von Fed-Aussagen zur US-Geldpolitik scheuten die Anleger allerdings größere Käufe. Die Commerzbank und die Autoaktien standen im Fokus.

Neben dem Warten auf den Fed-Zinsentscheid bremste die anhaltende Euro-Stärke, die Waren hiesiger Unternehmen auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig macht, die Erholung der europäischen Märkte. Dax und EuroStoxx50 gewannen jeweils etwa 0,3 Prozent auf 12.305,11 und 3448,43 Punkte.

Thema Nummer eins auf dem Parkett war am Nachmittag der neue Investor bei der Commerzbank. Die zweitgrößte deutsche Privatbank hatte mitgeteilt, dass der US-amerikanische Finanzinvestor Cerberus 5,01 Prozent der Anteile übernimmt und damit hinter der Bundesrepublik Deutschland und dem Finanzinvestor Blackrock zum drittgrößten Anteilseigner aufsteigt. Die Commerzbank-Aktien legten zwischenzeitlich rund 2,5 Prozent zu und notierten bei über 11 Euro, was sie zum Dax-Tagesgewinner machte.

Cerberus gilt in Anlegerkreisen als streitbarer Investor, der sich aktiv in die Firmenpolitik einmischt. Spätestens seit 2007 ist Cerberus, benannt nach dem Höllenhund der griechischen Mythologie, auch in Deutschland ein Begriff. Damals hatte der Investor die Mehrheit am US-Autobauer Chrysler übernommen und so das Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...