Osnabrück (ots) - Tierschutzbund: NRW-Agrarministerin Zuständigkeit für Tierschutz entziehen



Nach Veröffentlichung von Stallbildern - Verbandspräsident: "Schulze Föcking kann nicht Tierschutzministerin sein"



Osnabrück. Der Deutsche Tierschutzbund hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) aufgefordert, seiner Landwirtschaftsministerin die Zuständigkeit für den Bereich Tierschutz zu entziehen. Zuvor waren Bilder verletzter und kranker Schweine aus einem Mastbetrieb veröffentlicht worden, an dem CDU-Politikerin Christina Schulze Föcking bis vor Kurzem beteiligt war. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagte Verbandspräsident Thomas Schröder angesichts der Aufnahmen: "Bei solchen Zuständen im eigenen Mastbetrieb, selbst wenn sie rechtskonform sein sollten, kann Schulze Föcking nicht Tierschutzministerin sein. Der Themenbereich gehört in die Staatskanzlei." Die CDU-Politikerin könne nicht glaubhaft über Verbesserungen in der Nutztierhaltung sprechen, wenn sie selbst offenbar keine Verbesserungen in ihren Ställen umgesetzt habe, so Schröder.



Die Bilder von Tierrechtsaktivisten zeigten zum Teil kranke und verletzte Tiere mit angefressenen und entzündeten Schwänzen oder geschwollenen Gelenken. Die Staatsanwaltschaft Münster prüft mögliche Rechtsverstöße. Am Dienstag schloss Schulze Föcking einen Rücktritt aus.



Tierschutzpräsident Schröder warf NRW-Ministerpräsident Laschet Instinktlosigkeit bei der Besetzung des Agrarministeriums vor: "Es war doch abzusehen, dass es bei jemandem, der sein Einkommen aus der Nutzung von Tieren generiert, zu Interessenskonflikten kommt, wenn er dann plötzlich für Tierschutz zuständig sein soll." Laut Schröder wäre Bundeskanzlerin Angela Merkel auch nicht auf die Idee gekommen, den VW-Chef zum Verkehrs- oder Umweltminister zu ernennen.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207