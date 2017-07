Baar - Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika hat im ersten Halbjahr 2017 ihren dynamischen Wachstumskurs mit neuen Rekordergebnissen fortgesetzt. Man blicke optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2017, teilte Sika am Donnerstag mit.

Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode um 6,7% auf 2,99 Mrd CHF. In Lokalwährungen (LW) wären die Verkäufe gar um 8,1% gewachsen. Durch Volumenwachstum bei unterproportionaler Kostenentwicklung und Preisanpassungen sei die Marge weiter verbessert worden, so Sika. Die leicht negativen Währungseffekte sowie steigende Rohstoffpreise seien damit aufgefangen worden.

Konkret stieg das Betriebsergebnis auf den Stufen EBITDA und EBIT um 11% resp. 14% auf 488,2 Mio und 402,1 Mio CHF. Der Reingewinn schliesslich erhöhte sich um 16% auf 285,7 Mio. Damit hat Sika die Schätzungen der Analysten einmal mehr übertroffen.

Nordamerika dynamisch

