Liebe Leser,

die neuen Quartals- bzw. Halbjahreszahlen von Daimler sind da! Da die Absatzzahlen bereits vorab veröffentlicht worden waren, hielt ich gute Zahlen für wahrscheinlich. Denn bei Mercedes Benz waren die Verkäufe im ersten Halbjahr um satte 13,7% auf gut 1,1 Mio. Fahrzeuge gestiegen - was ein neuer Rekordwert war. Was blieb also unter dem Strich hängen?

Darüber gaben die neuen Zahlen Aufschluss. Und hier die Eckdaten der neuen Quartalszahlen: Der Umsatz stieg von 38,616 ... (Peter Niedermeyer)

