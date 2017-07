The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG6CSD7 DZ BANK CLN E.9335 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K474 DEKA TILG ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EA6 LB.HESS.THR.CARRARA07N/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EC2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EH1 LB.HESS.THR.CARRARA07Q/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA GR0114029540 GRIECHENLAND 17-22 BD00 BON EUR N

CA XFRA US21987BAW81 CO.NAC.COB.CHILE 2027 BD00 BON USD N

CA XFRA USP3143NAZ70 CO.NAC.COB.CHILE 17/47 BD00 BON USD N

CA XFRA US22822VAG68 CROWN CAST.I.NEW 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US30254WAM10 FMS WERTMGMT IS.17/22 DL BD01 BON USD N

CA XFRA XS1021206047 CA CIB 14/19 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS1654229373 GRAND CITY PROP.17/26 MTN BD01 BON EUR N

CA S6UQ XFRA CA5305621073 LIBERTY HLTH SCI.INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1P1 XFRA LU1642887738 PLAY COMMUNICATIONS EO 1 EQ00 EQU EUR N