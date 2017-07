The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US574599AT32 MASCO CORP. 2029 BD01 BON USD N

CA XFRA US726505AL47 FREEP.MCMOR.COP.+GLD 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA US726505AM20 FREEP.MCMOR.COP.+GLD 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA USG46715AB73 HUTCH.WH.F. 97/17 B REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU85528AB04 ST.BK.O.INDIA(LDN.B)12/17 BD01 BON USD N

CA TMQB XFRA XS0881360555 TOYOTA MOTOR CRED13/17MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0918292151 EASTCOMTRANS 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0921332069 MILLICOM INT.CELL. 13/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB2E43 BAY.LDSBK.IS.S.31436 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4LU9 HSH NORDBANK IS 13/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB66Q0 NORDLB MULTIZINS 02/12 BD02 BON EUR N

CA CP7G XFRA US20826FAL04 CONOCOPHILLIPS 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US690768BF28 OWENS-ILLINOIS 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US83368WTW19 SOC GENERALE 2029 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US87425EAN31 REPSOL OIL + GAS CDA 2042 BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CBL10 DAIMLER FIN.N.A.14/17REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CBM92 DAIMLER FIN.N.A. 14/17FLR BD02 BON USD N

CA HDDF XFRA DE000A2E4T51 HEIDELBERG.DRUCKM. NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA DE000A17D8K9 OS 01.08.17 WR00 WAR EUR N

CA SIED XFRA DE000A1G0WE3 OS 01.08.17 Basket 104,0018 WR00 WAR EUR N