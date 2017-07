The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12T176 PCF GMBH NTS.14/19 REG.S BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BP4J137 BNP PARIBAS STZ.ANL.12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3RM5 HSH NH REALZINS VI BD00 BON EUR N

CA XFRA US25459HBH75 DIRECTV HLDGS/FING 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US78010UVX26 ROYAL BK CDA 2029 FLR MTN BD00 BON USD N

CA SLM1 XFRA USL81445AE58 SCHLUMBERGER IN.12/17REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0197987125 RBS PLC 04/19 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1082043388 ARDAGH P.FIN./H.14/22REGS BD00 BON EUR N

CA IKBG XFRA DE0002731429 IKB DT.INDUSTRIEB.GEN.17 BD01 BON EUR N

CA IKBA XFRA DE0002731569 IKB DT.INDUSTRIEB.GEN.117 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1PGVD1 HASPA IS.R.631 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1PGVE9 HASPA SCHATZBR. IS. R.633 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CB83H65 COBA DOPPELKUPON ANL12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH32U8 HSH NORDBANK IS 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LRP1VK0 LBBW IS.822 BD01 BON EUR N

CA XFRA US03834AAA16 APPROACH RES. 13/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US06050WGF68 BK OF AMER.CORP 2036 BD01 BON USD N

CA BRMC XFRA US110122AS73 BRISTOL-MYERS 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US191219BB91 COCA-COLA REFR. USA 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US20825CAN48 CONOCOPHILLIPS 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US20825CAR51 CONOCOPHILLIPS 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US254063AW09 DILLARDS INC. 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA US37244DAF69 GENON ENERGY 11/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US539830AD16 LOCKHEED MARTIN 2036 BD01 BON USD N