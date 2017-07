FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR

DCH1 XFRA US2605431038 DOW CHEM. DL 2,50 0.395 EUR

1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.453 EUR

NN3 XFRA US6676551046 NORTHW. NAT. GAS DL 3,167 0.404 EUR

EL21 XFRA US28140H2031 EDUCATION RLTY TR. DL-,01 0.335 EUR

49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.261 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.101 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

VIP XFRA US92828Q1094 VIRTUS INV.PARTN. DL-,01 0.386 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.023 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.012 EUR

60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.129 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.052 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EUR

2P5 XFRA KYG7114V1023 PINGTAN MARINE ENT.DL-,01 0.009 EUR

NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.112 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.024 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.064 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.093 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.034 EUR

1RG XFRA US7495271071 REV GROUP INC. DL-,001 0.043 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.045 EUR

D9N XFRA CH0011003594 GAVAZZI -C.- INH. B SF 15 13.438 EUR

2NB XFRA CA20601C1041 CONA RES LTD 0.014 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.024 EUR

H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.034 EUR

KM5 XFRA CA4945492078 KINDER MORGAN CANADA LTD 0.039 EUR