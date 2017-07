FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.096 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.046 EUR

8B8 XFRA CA09202D2077 BLACK DIAMOND GRP LTD 0.017 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.029 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.069 EUR

H4ZP XFRA DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ 0.049 EUR

H4ZT XFRA DE000A1JF7Q9 HSBC MSCI INDON.UC.ETF DZ 0.876 EUR

H4ZU XFRA DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIWAN UC.ETFDZ 0.175 EUR

H4ZV XFRA DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ 0.367 EUR

H4ZW XFRA DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.160 EUR

H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.057 EUR

3NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTS 0.764 EUR

UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.198 EUR

TII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 0.429 EUR

T6O XFRA US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,01 0.294 EUR

3SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1 0.120 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.072 EUR

PLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 0.472 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.035 EUR

NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.150 EUR

K3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I. 0.031 EUR

CZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYS 0.408 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.859 EUR

DWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.215 EUR

MW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.146 EUR

WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.764 EUR

2KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.107 EUR

6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.002 EUR

H6Q XFRA US43289P1066 HIMAX TECH.INC. ADR 1 0.206 EUR

GE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P. 0.621 EUR

EPD XFRA US2937921078 ENTERPRISE PRODS PART. 0.361 EUR

EVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625 0.240 EUR

DUP XFRA US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30 0.326 EUR

CAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.183 EUR