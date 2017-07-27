FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.161 EUR
XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.335 EUR
0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.219 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.161 EUR
XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.335 EUR
0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.219 EUR