FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

01T XFRA JP3574200006 TOKYU CORP.

SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC

SC5A XFRA ES0110047919 DEOLEO S.A. EO -,10

S6UP XFRA CA81372N3076 SECURECOM MOBILE INC.

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A