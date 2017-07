Unter dem Strich fuhr der zweitgrößte US-Autobauer im abgelaufenen Quartal 2 Mrd. $ ein, nachdem er im Vorjahreszeitraum knapp unter dieser Marke geblieben war. Zu der Entwicklung trugen vor allem die in den USA besonders beliebten Kleinlaster mit offener Ladefläche bei. So konnte Ford von der F-Serie 7 % mehr Fahrzeuge verkaufen als vor Jahresfrist und den durchschnittlichen Verkaufspreis um ebenfalls 7 % pro Wagen steigern. Zudem profitierte man von einer niedrigeren Steuerrate als im Vergleichsquartal. Der Umsatz kletterte um 1 % auf 39,9 Mrd. $.



Die niedrige Steuerlast dürfte dem Gewinn auch im Gesamtjahr auf die Sprünge helfen. Zugleich schlagen jedoch negative Währungseffekte und Rabatte der Autohändler sowie gestiegene Rohstoffkosten zu Buche. Im zweiten Quartal sank deshalb der Vorsteuergewinn um ein Fünftel auf 2,3 Mrd. $. Ford warnte zugleich, dass die operative Rendite im Autogeschäft im Gesamtjahr sinken werde.



Auch in Europa lief es für Ford schlechter als zuletzt. Der Vorsteuergewinn brach dort auf 88 (Vorjahr: 467) Mo. $ ein, weil negative Währungseffekte durch das Brexit-Votum der Briten und hohe Kosten für die Einführung neuer Modelle die Bilanz belasteten. Damit schnitt Ford dennoch deutlich besser ab als GM, dessen frühere Europa-Tochter in den roten Zahlen feststeckt.



