BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat nach einem unerwartet guten ersten Halbjahr seine Umsatzprognosen für 2017 leicht angehoben. Angepeilt sei nun ein Erlöswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Basel mit. Zuvor war ein Plus im unteren bis mittleren einstelligen Bereich angepeilt worden.

Im ersten Halbjahr hatte Roche auch dank neuer Produkte seinen Umsatz um 5 Prozent auf 26,34 Milliarden Schweizer Franken erhöhen können. Der Kernbetriebsgewinn erhöhte sich um 3 Prozent auf rund 10,14 Milliarden Franken. Beide Kennziffern fielen damit besser aus als gedacht. Der nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS ausgewiesene Konzerngewinn stieg um 2 Prozent auf knapp 5,58 Milliarden Franken./tav/fbr

ISIN CH0012032048

AXC0038 2017-07-27/07:26