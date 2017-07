Singapur (ots/PRNewswire) -



Laminaar Aviation Infotech gibt Implementierung von ARMS® (Aviation Resource Management System) für neue Kunden in ganz Nord- und Südamerika bekannt.



Ameriflight Inc., mit Hauptsitz in Dallas Fort Worth (Texas) ist das größte U.S. FAA Part 135 Luftfrachtunternehmen, das sich für eine Implementierung der ARMS® V2 OPS-Suite in seiner ersten Phase einer potenziellen Dreiphasen-Implementierung entschieden hat, die zur Bereitstellung von weiteren ARMS® V2-Anwendungen führen könnte.



Western Global Airlines LLC mit Hauptsitz in Estero (Florida) und eines der wachstumsstärksten Luftfrachtunternehmen der Welt, das Großraumflugzeuge wie MD-11F und 747F betreibt, implementiert die ARMS® V2 M&E-Suite gemeinsam mit Optionen zur schrittweisen Bereitstellung anderer Anwendungen der ARMS® V2-Suite.



Northern Aviation Services Inc. mit Hauptsitz in Anchorage (Alaska) ist Amerikas Frachtfluggesellschaft mit dem längsten Dauerbetrieb und bietet durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich Northern Air Cargo und Aloha Air Cargo, eine Vielzahl von Luftverkehrsdiensten an. NAS implementiert die ARMS® V2 OPS-Suite.



Sky Airline S.A., dessen operative Hauptbasis sich außerhalb von Santiago befindet, ist eine führende kostengünstige Passagierfluggesellschaft in Chile, die die Region Südamerika abdeckt. SKY implementiert ARMS® V2 über sein gesamtes Einsatzspektrum hinweg, wobei der Beginn seines gestaffelten Implementierungsplans mit OPS-Anwendungen gemacht wird.



Direktor und CEO von Laminaar, Vivek Sheorey, brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass ARMS® sich innerhalb kurzer Zeit so erfolgreich in Amerika durchsetzt, und sagte: "Unser rascher Erfolg in den nord- und südamerikanischen Märkten reflektiert die Robustheit von ARMS®-Produkten, mit denen sie die Due Diligence renommierter Luftfahrtunternehmen in einem der ausgereiftesten Luftfahrtmärkte der Welt bestanden haben, und zeigt die unseren Lösungen inhärente Fähigkeit, die Regeln zu erfüllen, die ein strenges regulatorisches Umfeld steuern. Wir widmen uns vollständig der Betreuung unserer Kunden in ganz Amerika."



Informationen zu Laminaar:



Laminaar Aviation InfoTech Pte Ltd. mit Hauptsitz in Singapur ist Inhaber der geistigen Eigentumsrechte für die ARMS®-Anwendungssuite von Softwareprodukten. Laminaar gestaltet und produziert InfoTech-Lösungen für die globalen Luftverkehrs- und Fluggesellschaftsmärkte, sodass Fluggesellschaften besser neue Technologien zu einem kostengünstigen Preis nutzen können.



